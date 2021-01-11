أعلن جهاز الشرطة القضائية بالعاصمة الليبية طرابلس ، أن الجهاز استلم عدد من السجناء المصريين، بعد الإفراج عنهم من أحد سجون المليشيات بطرابلس.
ووفق بيان للجهاز نشر على صفحته على الفيسبوك، بأنه يجري حاليا إجراءات ترحيل ثمانية سجناء مصريين، من سجن عين زارة بطرابلس، الخاضع لسيطرة إحدى مليشيات الوفاق، دون أن يذكر الجهاز سبب سجن المصريين الثمانية.
وقال الجهاز في بيانه، إن الإدارة المختصة بالجهاز تشرف على ترحيل السجناء المصريين ،وبتنسيق مباشر مع الإدارة المختصة بشؤون الترحيل.
وأوضحت الشرطة القضائية أن ترحيل السجناء المصريين سيتم عبر مطار امعيتيقة الدولي، مشيرة إلى أنه سيجري خلال الأيام القادمة ترحيل كافة النزلاء المصريين المستهدفين بالإبعاد.
ترحيل سجناء مصريين من أحد سجون المليشيات في طرابلس
أعلن جهاز الشرطة القضائية بالعاصمة الليبية طرابلس ، أن الجهاز استلم عدد من السجناء المصريين، بعد الإفراج عنهم من أحد سجون المليشيات بطرابلس. ووفق بيان للجهاز
أعلن جهاز الشرطة القضائية بالعاصمة الليبية طرابلس ، أن الجهاز استلم عدد من السجناء المصريين، بعد الإفراج عنهم من أحد سجون المليشيات بطرابلس.