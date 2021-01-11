ترحيل سجناء مصريين من أحد سجون المليشيات في طرابلس

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أعلن جهاز الشرطة القضائية بالعاصمة الليبية طرابلس ، أن الجهاز استلم عدد من السجناء المصريين، بعد الإفراج عنهم من أحد سجون المليشيات بطرابلس. ووفق بيان للجهاز