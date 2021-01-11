اتهامات تطال "حزب الله" بمحاولة تهريب شحنة مخدرات إلى ليبيا عبر مصر

تمكنت السلطات الأمنية في مصر، من ضبط حاوية، قادمة من ميناء بيروت في طريقها إلى ليبيا عبر ميناء غرب بورسعيد وبداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة، وسط أنباء عن تورط حزب الله بمحاولة تهريب هذه الشحنة.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أنها تسلمت معلومات حول الحاوية المضبوطة، لا سيما حول موعد مرورها، فضلًا عما تحويه.

وقال مصدر أمني، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن الحاوية التي تحوي كميات كبيرة من المواد المخدرة وجرى ضبطها، كانت وجهتها من لبنان إلى ليبيا، وفق التحقيقات الأولية والفحص.

وأكد المصدر أن التحقيقات تُجرى حاليًا من قِبل النيابة العامة في مصر؛ للتوصل إلى المتورطين في تهريب تلك الشحنة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديدهم بعد.

فيما ذكر مصدر أمني آخر أن الحاوية تضم أطنانا من مخدر الحشيش وأقراص الكابنتاغون، وجرى إخفاؤها داخل شحنة أكياس بلاستيكية.

وبين المصدر، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن العبوات التي ضبط بداخلها المواد المخدرة، تُظهر أن مصدر خروج الشحنة كان من مرفأ بيروت.

وبشأن تورط حزب الله اللبناني من عدمه في تلك الشحنة، أوضح المصدر أنه من المرجح أن تكون الشحنة تابعة لميليشيات تتبع الحزب وأنها متورطة في تهريب هذه الكمية من المخدرات، مستدركًا: ”لكن هذا لم يتم تأكيده بعد وأن التحقيقات لا زالت جارية حول الأمر“.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أنه بالتزامن مع ضبط شحنة المخدرات من قِبل السلطات المصرية، حدثت حالة كبيرة من الجدل داخل لبنان خاصة على المستوى الإعلامي، لكن لم يجري تحقيق حول الحاوية المضبوطة وخروجها من مرفأ بيروت بعد.

وذهبت التقارير أيضًا، إلى أن شحنة المخدرات، من المرجح أن تكون صُنعت في سوريا، وجرى تهريبها بطرق غير مشروعة برًا إلى لبنان، ليتم تعبئتها في صناديق كرتون، وبعدها خرجت من مرفأ بيروت.

ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية، في ضبط أكثر من 8 أطنان من مخدر الحشيش، و8 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر، داخل حاوية بميناء بورسعيد.