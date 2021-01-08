عودة مصريين اثنين كانا مختطفين في نيجيريا

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الجمعة، البحارين المصريين المختطفين ضمن طاقم مركب لبناني، على سواحل نيجيريا، وذلك بعد مرور 25 يوما على اختطافهما.

ووصل البحاران وهما سعد شوقي، وكرولس سمير، على الطائرة المصرية القادمة من نيجيريا، رحلة رقم 888، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول البحارين.

ومطلع ديسمبر / كانون الأول الماضي، تبين اختطاف قراصنة من نيجيريا لطاقم مركب لبناني مكون من 10 أفراد بينهم اثنان مصريان، وترك القراصنة شخصا واحدا ليبلغ صاحب المركب بالاختطاف الذي استمر 25 يوما، وذلك حتى تم دفع الفدية، وتم الإفراج عن طاقم المركب بالكامل، حيث وصلوا إلى أحد فنادق نيجيريا، وقامت السلطات النيجيرية بالتعاون مع السفارة المصرية في إعادة البحارين المصريين إلى القاهرة.