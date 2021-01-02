مفاوضات سد النهضة تستأنف الأحد

أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، السبت، أن القاهرة ستشارك في اجتماعات سد النهضة والمقرر استئنافها، الأحد، بين الدول الثلاث:“مصر، والسودان، وإثيوبيا“.

وقال حافظ في تصرح أدلى به لـ ”إرم نيوز“، إن مصر ستشارك في المفاوضات ممثلة بوزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إلى جانب المراقبين والخبراء وممثلي الدول الأخرى.

وأشار إلى أن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم للدول الثلاث.

وأجرت الدول الثلاث جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت إثيوبيا في تنفيذ المشروع في العام 2011، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي والذي يبلغ طوله 145 مترًا.

وانتهت آخر جولة مفاوضات عقدت عن طريق الفيديو في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، دون إحراز أي تقدم.