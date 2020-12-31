تونس تحتجز مركبي صيد مصريين دخلا مياهها الإقليمية

أعلنت القاهرة، مساء الخميس، أن السلطات التونسية، احتجزت مركبي صيد مصريين بعد دخولهما المياه الإقليمية التونسية.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير عمرو محمود عباس، إنه ”تم احتجاز مركبي صيد مصريتين إضافيتين بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية بحالة صيد غير مشروع، الأمر الذي دعا السلطات التونسية إلى توقيفهم والتوجه بهم إلى القاعدة البحرية بمدينة صفاقس“.

وأضاف عباس في بيان نقله حساب وزارة الخارجية على فيسبوك، أن ”الوزارة تتابع بالتنسيق مع السفارة في تونس، التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المحتجزين للتأكد من سلامتهم ومتابعة سير التحقيقات، والتنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن“.

وناشد عباس الصيادين المصريين ”عدم دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى احترامًا لسيادتها، وحفاظاً على أرواحهم، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة قوانين هذه الدول التي دائما ما تقوم بمراعاة الرعايا المصريين، وتأخذ العلاقات الطيبة القائمة التي تربطهم بمصر في الاعتبار“.

وكانت وزارة الدفاع التونسية، أعلنت منتصف ديسمبر عن احتجاز مركب صيد مصري على متنه 17 بحارا، أثناء قيامه بعملية صيد ”غير مشروعة“ قبالة سواحل محافظة صفاقس بجنوب شرق تونس.