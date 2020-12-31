القاهرة: التدخل الإثيوبي في الشؤون الداخلية لمصر تجاوز سافر

أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية حول الشأن الداخلي لمصر.

وذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، هاجم القاهرة لانتقادها مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وقال إنها ”تستخدم المشروع ذريعة للتغطية على العديد من المشكلات الداخلية“.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ على ”إدانة هذه التصريحات التي تعدُ تجاوزا سافرا، وهي غير مقبولة جملة وتفصيلا، كما تمثل خروجا فجا على الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي“، بحسب بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على ”فيسبوك“.

وشدد المتحدث الرسمي على أن ”مثل هذا التهجُم على الدولة المصرية والتجني في تناول شؤونها الداخلية لا يمثل سوى استمرارا لنهج توظيف النبرة العدائية وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات الإثيوبية المتتالية على العديد من الأصعدة، داخليا وخارجيا“.

وقال المتحدث الرسمي، إن ”مصر آثرت الامتناع دوما عن التطرق بأي شكل للأوضاع والتطورات الداخلية في إثيوبيا“، مضيفا أنه كان من الأجدر على المتحدث الإثيوبي الالتفات إلى الأوضاع المتردية في بلاده التي تشهد الكثير من النزاعات والمآسي الإنسانية.