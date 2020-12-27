مصر تخلي سبيل الباحث إبراهيم عزالدين المتهم بقضية تتعلق بالإرهاب

قررت سلطات التحقيق في مصر، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الباحث إبراهيم عزالدين، المتهم ”بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها“.

وجاء إبراهيم عزالدين، ضمن القائمة التي طالب البرلمان الأوروبي في 18 كانون الأول/ ديسمبر، السلطات المصرية بالإفراج عنها، وضمت 25 شخصًا.

وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن محكمة الجنايات في القاهرة قررت إخلاء سبيل الباحث إبراهيم عز الدين، بعد أكثر من عام من الحبس الاحتياطي.

وأشارت المفوضية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إلى أن إخلاء سبيل عزالدين، جاء على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وبحسب المفوضية، فإنه في 26 نوفمبر من العام الماضي، ظهر إبراهيم عز الدين بنيابة أمن الدولة، التي قررت وقتها حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية، حيث ظل رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

وتعود أحداث القبض عليه إلى، يوم 11 حزيران/ يونيو 2019، حيث هاجمت قوات الأمن منزله في حي المقطم، وتم اصطحابه إلى جهة غير معلومة، وظل مختفيًا نحو 167 يومًا حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة.