زوجة ابن يوسف القرضاوي تكشف كيفية هروبه من مصر

كشفت مروة عاشور، زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل ”رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“ يوسف القرضاوي، الطريقة التي استطاع بها زوجها الهروب من مصر إلى تركيا، بعد ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بنظام جماعة الإخوان من حكم مصر.

وقالت عاشور خلال تصريحات تلفزيونية، إن زوجها، خرج بطريقة غير قانونية من مصر وتركها هناك لأنها كانت حامل، موضحة أنه هرب إلى السودان قبل أن يذهب إلى تركيا للقاء والده وأخوته الذين كانوا يقضون العطلة هناك.

وأوضحت أنها انتظرت في مصر حتى أنجبت طفلتها، ثم سافرت إلى قطر في انتظار زوجها وأسرته الذين كانوا يقضون العطلة في تركيا في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن علاقة زوجها بوالده جيدة حاليًا، ولكن من قبل كانت سيئة، متابعة: ”كان بيقولي إن سبب علاقته السيئة مع والده أنه اتزوج على والدته والمشاكل التي حدثت مع زوجته الثانية والتي فضحته على الفضائيات وإنه حطهم كلهم في موقف سيء بسبب هذه الزيجة“.

وأوضحت أنها حاليًا تعيش في مدينة اسطنبول بتركيا، وهي متزوجة من عبد الرحمن القرضاوي منذ 12 عامًا، معقبًة: ”من وقت زواجي منه وأنا أعاني من مشاكل كثيرة واكتشفت إني عايشة مع راجل غامض معرفش عنه حاجة وعنده علاقات نسائية كثيرة جدًا“.

وأكدت أن زوجها لم يرى بناته إلا 3 مرات منذ أن رفعت قضية عليه، مضيفًة أنه يروج بأنه يهتم ببناته ولكن هذا غير صحيح، وتابعت أنه يهددها باستمرار لعدم الخروج في الإعلام وفضحه.

وأشارت إلى أنها لا تشعر بأي أمان في تركيا، ولا تعرف سبب إصراره على عدم مغادرتها وبناتها إلى مصر، موضحًة أنه لا ينفق عليها ولكن يُنفق على بناته فقط ولا تستطيع أن تعمل لعدم قدرتها على التحدث باللغة التركية.

وعن سبب منع القضاء التركي لبناتها من السفر، ذكرت أن زوجها قال للمحكمة إنه يوجد خطر على بناته في حال تواجدهم في مصر، وأنه من الممكن أن يدخلن السجن، ومن هنا وافق القضاء على منعهم من السفر رغم أن أعمار الفتيات بين 9 و4 سنوات.

ولفتت إلى أن حياتها مع ابن يوسف القرضاوي كانت مليئة بالمؤامرات، مردفًة: ”اكتشفت إنه كان على علاقة مع فتاة من حملة ترشيح الدكتور محمد البرادعي للرئاسة، واتفق معاها إنها تكتب حاجات على الفيس بوك بشأن علاقتهم حتى أطلب منه الطلاق ليأخذ مني بناتي ويلقي بي في الشارع“.

ونوًهت بأنها تعيش على المبلغ البسيط الذي ينفقه على بناته، مستطردًة: ”البنات جالهم دود في بطنهم بسبب سوء الأكل اللي بناكله.. ومحدش من أسرة القرضاوي بيصرف على البنات“.