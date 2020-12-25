وفاة الكاتبة الصحفية المصرية سوسن الدويك بعد صراعها مع كورونا

توفيت الكاتبة الصحفية المصرية سوسن الدويك، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وأكد محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية، وفاة سوسن الدويك، من خلال منشور له عبر حسابه الخاص في موقع ”فيسبوك“.

وكتب ”عبدالحفيظ“ قائلًا: ”الموت يحيطنا من كل جانب يا رب أحفظنا ونجي البشرية من هذا الفيروس.. الكاتبة الصحفية سوسن الدويك رحلت عن عالمنا إثر إصابتها بكورونا.. رحمها الله ورحم زوجها الراحل أستاذنا الدكتور عزازي علي عزازي“.

وحرص عدد كبير من زملائها الإعلاميين والصحفيين على توديعها بكلمات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لها الرحمة والمغفرة.

والكاتبة الصحفية سوسن عبدالفتاح الدويك، وملت نائبة لرئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون ثم رئيسة للمجلس في العام 2015، ولها مقال أسبوعي في جريدة ”المصري اليوم“.