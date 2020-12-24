الإفراج عن 7 صيادين مصريين بعد 50 يوما من احتجازهم في ليبيا

أعلن محمد شرابي نقيب الصيادين في مركز ”البرلس“ بمحافظة كفر الشيخ المصرية، أنه تم الإفراج عن 7 صيادين مصريين احتجزوا في ليبيا لأكثر من 50 يوما وذلك بعد التحقيق معهم في مدينة بني غازي.

وقال محمد شرابي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الصيادين سيتوجهون إلى مدينة مصراتة الليبية، تمهيدًا للإفراج عن مركبهم، على أن يعودوا بعدها إلى مصر.

وأشار إلى أن هؤلاء الصيادين تم القبض عليهم قبل 50 يوما أثناء عملهم على مركب الصيد بطريقة غير شرعية.

وبين أن ”سوء الأحوال الجوية قادهم إلى دخول المياه الإقليمية الليبية، حيث تم إلقاء القبض عليهم، وإيداعهم أحد السجون بمدينة بني غازي شرق ليبيا“.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها الأربعاء، أنها تواصل متابعة مستجدات مركب الصيد المصري الذي تم ضبطه من قِبل القوات البحرية التونسية بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية وعلى متنه 17 صيادًا مصريًا.

وقال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إن السفارة المصرية في تونس أفادت بأن الصيادين المصريين يتمتعون بصحة جيدة.

وأشار البيان إلى أن السفارة قالت إن الصيادين متواجدين بالمركب داخل الميناء، وجار التنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.