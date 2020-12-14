الشرطة المصرية تحبط محاولة هروب جماعي من أحد السجون

تمكنت الشرطة المصرية الإثنين، من إحباط محاولة هروب جماعية بأحد السجون بقسم شرطة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر جنوب البلاد بعد قيام بعض المساجين بإشعال النيران داخل الحجز، حتى يتمكنوا من الفرار وهو ما نتج عنه إصابة 7 أشخاص.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان، هروب مجموعة من المحتجزين على ذمة قضايا داخل حجز قسم شرطة رأس غارب بإشعال النار في بطاطين السجن نتج عنه إصابة 4 مساجين و3 أفراد أمن وضابط شرطة باختناق جراء إشعال النيران .

وأضاف البيان ”تم نقل 4 من المصابين لمستشفي رأس غارب المركزي جراء إصابتهم باختناق وتمت السيطرة على الهروب الجماعي في حين تمكن عدد ”لم يتم تحديده“ من الفرار نتيجة الفوضى العارمة“.

ونشرت قوات أمن البحر الأحمر عددا كبيرا من قوات الأمن المركزي وفرض كردون أمني حول قسم شرطه رأس غارب لمنع أي تجمع من جانب أهالي المساجين.