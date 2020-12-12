مصر.. فصل معلم من وظيفته اختلق حديثا عن الرسول يدعو للقتل

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عاقبت محكمة مصرية مدرسا اتهم بفكره المتطرف واختلاق حديث نسبه للرسول محمد "صلى الله عليه وسلم"، يدعو إلى التحريض على القتل لتحقيق أغراض سياسية. وجاء العقاب