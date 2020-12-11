مصر تفرج عن 90 شخصا من المتهمين في أحداث 20 سبتمبر

أخلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، سبيل 90 شخصا من المقبوض عليهم في أحداث 20 أيلول/ سبتمبر الأخيرة.

وكانت نيابة أمن الدولة في مصر قد تسلمت تحريات قطاع الأمن الوطني عن المتهمين، وأصدرت قرارها بإخلاء سبيلهم بعد فحص التحريات الأمنية.

وأُسند للمتهمين عدة تهم منها ”نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر دون تصريح، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة الإخوان وعناصر إثارية للتحريض على التظاهر وتكدير السلم العام“.

وكانت السلطات المصرية، قد قررت في 3 تشرين الأول/ نوفمبر إخلاء سبيل 461 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث 20 سبتمبر“.

وخرجت احتجاجات محدودة في 20 سبتمبر الماضي، بعدد من المدن المصرية من أبرزها الجيزة وأسوان.