مصر: خاطفو السفينة "ميلان" بسواحل نيجيريا فروا برفقة الرهائن

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن السفينة المختطفة قبالة سواحل نيجيريا باتت تحت سيطرة سلطات إنفاذ القانون البحري، وذلك بعد تخلي الخاطفين عنها وفرارهم برفقة المخطوفين.

وتعرضت سفينة الشحن اللبنانية (ميلان) وطاقمها المكون من 10 أشخاص بينهم ضابط بحري ومهندس مصري، منذ أيام للقرصنة قبالة سواحل نيجيريا، أثناء توجه السفينة من ميناء كوكو إلى دولة الكاميرون.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر صفتحها في فيسبوك، أن ”السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، صرح بأن القطاع القنصلي بالوزارة على تواصل مع أهالي المُختطَفين لطمأنتهم، وإبلاغهم بآخر الجهود المبذولة لتحريرهما“.

وأوضح أن ”السفارة المصرية في أبوجا متابعتها مع الأجهزة الأمنية النيجيرية، وقيادة القوات البحرية، هناك لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحرير الرهائن“.

قال مالك السفينة المختطفة، عدنان الكوت ”لبناني الجنسية“، الأربعاء، إن مختطفي سفينته طالبوا بفدية مقدارها مليون و500 ألف دولار، للإفراج عن السفينة وطاقمها.