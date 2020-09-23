مصر.. مقتل ضابطين وفرد شرطة على يد سجناء حاولوا الهرب من سجن طرة

قُتل ضابطان وعنصر من الشرطة في مصر، اليوم الأربعاء، خلال محاولة إحباط هروب 4 سجناء محكومين بالإعدام، من سجن طرة جنوب القاهرة.

وكشف مصدر أمني مصري عن تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه لدى محاولة 4 سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام في سجن طرة الهروب، صباح اليوم الأربعاء، تصدت لهم قوة التأمين، مما أسفر عن مقتل ضابطين وعنصر شرطة.

وأشار المصدر، إلى مصرع المحكوم عليهم الأربعة، وهم:“السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين“.

وبين أن السجناء كان بينهم اتفاق على مهاجمة ضباط الشرطة، واستخدموا أسلحة بيضاء ”كاتر“ و“معالق حادة“، في مهاجمة أفراد الأمن لحظة المرور على العنبر المحجوزين فيه، فيما أكد المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.