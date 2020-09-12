مصر.. أحكام بالسجن المؤبد على قيادات إخوانية في قضية "أحداث قسم العرب"

قضت محكمة مصرية، السبت، بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و 9 آخرين، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ“أحداث قسم العرب“ بمحافظة بورسعيد، كما قضت المحكمة على 57 متهماً بالسجن المشدد 3 سنوات، وغيابياً بالسجن المشدد بحق 3 متهمين آخرين.

وجاء حكم محكمة جنايات بورسعيد بالحكم السابق بعد توجيه عدة اتهامات للمتهمين، منها التحريض على التجمهر، وارتكاب أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وترويع المواطنين الآمنين وذلك في آب/ أغسطس عام 2013.

كما تضمنت الاتهامات القتل العمد لخمسة مواطنين، والشروع في قتل 70 آخرين، وجرائم ارتكاب تخريب المنشآت العامة والخاصة، وسرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، والعمل على نشر الفوضى وتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون.

يذكر أن المحكمة أصدرت حكمها السابق في 2015 قبل إعادة المحاكمة بمعاقبة بديع وحجازي والبلتاجي و16 متهماً بالسجن المؤبد، إلى جانب عشرات المتهمين الآخرين بالسجن غيابياً، وبراءة آخرين.

وجاءت أحداث ”قسم العرب“ في بورسعيد عقب فض اعتصامي ”رابعة والنهضة“ الذي تبنته جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم.