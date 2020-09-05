وزيرا الخارجية في الإمارات ومصر يناقشان الوضع في شرق المتوسط

قالت وكالة أنباء الإمارات، يوم الجمعة، إن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ناقش هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري الوضع في شرق المتوسط.

وذكرت الوكالة أن بن زايد بحث خلال الاتصال مع سامح شكري ”العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة“.

وتابعت: ”وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين“.