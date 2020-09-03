مصر.. قرار جمهوري بنقل ملكية "الحزب الوطني" للصندوق السيادي

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بزوال صفة النفع العـام عن عدد من الأراضي والعقارات أملاك الدولة، ونقلها لملكية صندوق مصر السيادي.

وينص القرار الجمهوري على أن ”تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر، وتقيد في دفاتره، وهي أرض ومبنى مجمع التحرير، أرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية (المبنى القديم).

كما يشمل القرار أيضا: ”ضم أرض الحزب الـوطني المنحل بجوار المتحف المصري، أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية، أرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر“.

ويشمل أيضا ضم: ”أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، أرض حديقة الحيوان بطنطا بمحافظة الغربية“، على أن يُودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هـذا الإيداع آثار الشهر القانونية.