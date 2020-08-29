السيسي يتمسك بمنع مخالفات البناء حتى لو استدعى الأمر إجراء استفتاء على منصب الرئيس (فيديو)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه ليس لديه أي مشكلة في إجراء إستفتاء شعبي على الرحيل من منصبه، حال رفض المواطنين للإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة ما وصفها بفوضى المباني المخالفة، التي يجب أن تقاوم بكل حزم وقوة.

وتوعد الرئيس المصري خلال افتتاح بعض المشروعات بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، بنزول الجيش المصري إلى جميع أنحاء البلاد لتدمير المباني المخالفة التي شيدت على نحو عشوائي خلال السنوات الماضية.

وخاطب السيسي المصريين، قائلا: ”يا نقف ونبقى دولة مظبوطة، يا أسيب مكاني وأمشي من هنا ويبقى أي حد تاني ييجي يتولى البلد دي يضيعها ويخربها، أتحدث بمنتهى الجدية والحسم ولن أسمح باستمرار التعديات، ولدينا معدات هندسية تكفي، وإذا كانت الناس مش عاجبها الكلام ده يبقى تستفتي على إننا نسيب المكان ونمشي، أنا بتألم يوميا أثناء رؤية تدمير البلد بهذا الشكل“.

وأضاف السيسي أن ما يحدث الآن أخطر من الإرهاب، ولا بد من تنظيم عملية البناء حتى لو كانت على الأراضي الزراعية، ولكن بمعرفة وتنظيم الدولة.

وطالب الرئيس المصري المحافظين ومديري الأمن الذين لا يستطيعون مواجهة المخالفات بترك مناصبهم فورا.

وتحدث السيسي عن بناء الدولة لأكثر من مليون وحدة سكنية، خلال الفترة الماضية، محذرا من استمرار مخالفات البناء، إذ شدد: ”أقول لكل مؤسسات الدولة، كفاية كده“.