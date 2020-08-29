مصر تعيد محاكمة أحمد شفيق في "فساد وزارة الطيران المدني"

حددت محكمة مصرية، 5 أيلول/سبتمبر المقبل، موعدا لإعادة محاكمة رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق، ومتهمين آخرين؛ بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ“فساد وزارة الطيران المدني“.

ويحاكم شفيق أيضا بتهمة الإضرار العمد بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، عندما وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية الدكتور زكريا عزمي، وكلف شفيق بموجب هذا البرتوكول أشخاصا بمنح مبالغ مالية كقيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة شفيق غيابيا، والكابتن توفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، من تهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه في قضية فساد وزارة الطيران المدني.

وكانت النيابة العامة، قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف؛ لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.