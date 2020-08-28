بعد اعتقاله في القاهرة.. ماهي الأحكام والاتهامات التي تنتظر القيادي الإخواني محمود عزت؟

أثار نبأ القبض على القيادي الإخواني الهارب، محمود عزت، ضجة إعلامية في مصر والعالم العربي، بعد ساعات من القبض عليه، نظرًا لدوره الخطير في عدد من القضايا المتهم بها.

ويُعد عزت، المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح في تنظيم الإخوان المسلمين، والمشرف على إدارة العمليات ”الإرهابية“ التي ارتكبها التنظيم في مصر، عقب ثورة 30 يونيو، وحتى ضبطه.

وكشف بيان لوزارة الداخلية المصرية، أن عزت يواجه عدة تهم منذ عام 2013 ، أبرزها، حادث اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، أثناء خروجه من منزله، باستخدام سيارة مفخخة، والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص آخرين عام 2015.

ويضاف إلى لائحة الاتهام، حادث اغتيال العميد وائل طاحون، أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015، وكذلك حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي، أمام منزله بمدينة العبور عام 2016.

كما يواجه القيادي الإخواني، تهمة تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام، في أغسطس/ آب 2019، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

ويُعد عزت، المشرف على كافة أوجه النشاط الإخواني، ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية، التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة، بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام في مصر.

وتولى عزت مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم، وتوفير الدعم المالي له، وتمويل كافة أنشطته، وكذلك اضطلاعه بالدور الرئيس، من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة، واستغلالها في الإساءة للبلاد، ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية، وفقًا للرواية الرسمية المصرية.

قضايا محكوم عليه فيها

وحكم على محمود عزت غيابيًا، في العديد من القضايا، على النحو التالي:

الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٥٨ جنايات قسم أول مدينة نصر (تخابر).

الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٣ جنايات قسم أول مدينة نصر (الهروب من سجن وادي النطرون).

المؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٦١٨٧ جنايات قسم المقطم (أحداث مكتب الإرشاد).

المؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٥١١٦ جنايات مركز سمالوط (أحداث الشغب والعنف بالمنيا).

كما أنه مطلوب ضبط وإحضار عزت، في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية، وتحركات التنظيم الإخواني.

وعرضت الأجهزة الأمنية في مصر، مقطع فيديو، يرصد المكان الذي كان يختبئ فيه القيادي الإخواني محمود عزت، طوال الفترة الماضية، قبل إلقاء القبض عليه، صباح اليوم.

وظهر المكان عبارة عن عمارة فاخرة مكونة من ثلاثة طوابق، أشبه بفيلا.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، قد رصدت تحركات القيادي الإخواني الهارب، وتم القبض عليه داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

يذكر أن شائعات كانت قد روجتها قيادات التنظيم مؤخرًا، تفيد بتواجد عزت خارج البلاد، بهدف تضليل أجهزة الأمن المصرية.