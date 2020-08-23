مصر: الجمعة الموعد النهائي للوصول إلى توافق بشأن السد

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس محمد السباعي، أنه من المتوقع الانتهاء من الصيغة النهائية للاتفاق حول أزمة سد النهضة الجمعة المقبلة، ورفعها إلى الاتحاد الإفريقي.

وقال السباعي، في تصريحات تلفزيونية، إن ”كل دولة من الدول الثلاث قدمت المقترح الخاص بها، وجارٍ استكمال الاجتماعات، ومن المقرر الانتهاء من جميع الخطوات يوم 28 أغسطس الجاري“، مضيفا ”لا يمكن الحديث عن تقدم أو تراجع في المفاوضات، لكن يمكن القول إنه تم تدارك الملاحظات“.

ولفت إلى أن يوم الجمعة هو الموعد النهائي للوصول إلى توافق، وأي نتيجة أخرى سيتم عرضها للرأي العام كاملة.

وعن حجم الفيضان، نوه السباعي، بأنه حتى هذه اللحظة، المعدلات في 2020 أعلى من 2019، ومتوقع أن يكون الفيضان أعلى من المتوسط“، لافتًا إلى أن هناك خطة موضوعة لإدارة الموارد المائية وإدارة المقننات من خلال خطوات عدة، حتى لا يحدث أي هدر، وتجنب أي جفاف.