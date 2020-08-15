مصر.. نقابة الأطباء تعتذر عن نشر نعي القيادي الإخواني عصام العريان

اعتذرت نقابة الأطباء في مصر عن نشرها نعي لليادي الراحل بجماعة الإخوان الدكتور عصام العريان والذي وافته المنية منذ أيام داخل سجنه، بعد حالة الجدل التي أثيرت وأغضبت الكثيرين من رواد صفحات التواصل الاجتماعي.

وكتبت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :“ نظراً لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه“.

وتابعت:“تعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء و الأطباء الذين تناولوه بتحفظ وأستياء ملحوظ“.

وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام في مصر ضد نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، بسبب نشر النعي.

وقال ، في بلاغه، إن ”النقابة نشرت نعيًا للعريان، والذي اتهم في العديد والعديد من قضايا الإرهاب منها على سبيل المثال وليس الحصر قضية فض رابعة، اقتحام الحدود الشرقية، أحداث الاتحادية، التخابر مع حماس، أحداث مكتب الإرشاد، قطع طريق قليوب، والتي خلفت من جراء أحداثها ضحايا ومصابين كثر من أبناء الشعب المصري“.

وأثار نعي نقابة الأطباء في مصر، للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان جدلا واسعا، خصوصا وأن الجماعة تصنفها السلطات المصرية ”منظمة إرهابية“.

وكتبت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك“ تدوينة تقول: ”وفاة الدكتور عصام العريان أمين صندوق النقابة الأسبق، توفى إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان أمين صندوق النقابة الأسبق .. خالص العزاء لأسرته ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة“.

وتوالت التعليقات عقب ذلك، حيث رأى البعض أن كون العريان أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين يجعل أمر نعيه ”غير جائز“ حتى لو كان قد سبق له تولي منصب داخل نقابة الأطباء.