مصر.. إخلاء سبيل 11 متهما في قضايا إرهابية

قررت محكمة الجنايات في مصر، إخلاء سبيل 11 متهمًا بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه (نحو 190 دولارا) لكل واحد منهم، احتياطيا على خلفية استكمال التحقيقات في اتهامهم بـ“الترويج للإرهاب“.

وأشارت النيابة المصرية، في قرار الإحالة، إلى أن ”المتهمين يعملون على نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية“.

وكانت النيابة المصرية، اتهمت المُخلى سبيلهم، بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضًا، تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.