النيابة المصرية ترد على فيديو الدعوة لـ"حرق علم الكويت".. وتُخلي سبيل المتهم

سفارة الكويت في القاهرة تستهجن دعوة برنامج مصري يُبثّ على يوتيوب، إلى حرق علم الكويت، مقابل 500 دولار، مؤكدة أن هذا العمل ”يمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني، من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين“. . #إرم_نيوز #علم_الكويت #الكويت #مصر #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #trend #news #video #kuwait #egypt