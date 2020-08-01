النيابة المصرية ترد على فيديو الدعوة لـ"حرق علم الكويت".. وتُخلي سبيل المتهم

علقّت النيابة العامة في مصر، على واقعة قيام أحد مواطنيها ببث مقطع فيديو يدعو لحرق علم الكويت مقابل مبلغا من المال، مبينًة أن التحقيقات أفضت إلى أن الأمر لم يكن القصد من ورائه الإساءة إلى دولة الكويت أو شعبها.

وقالت النيابة المصرية، في بيان لها السبت، إن مُصوِّر مقطع ”تحدي حرق علم دولة الكويت“ لم يقصد الإساءةَ إلى دولة الكويت أو شعبها، مشيرًة إلى أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان، رصدت تداول المقطع حال استطلاع الشخص لرأي البعض من عامة الناس في حرقهم علم دولة الكويت مقابل أخذهم مبلغًا ماليًّا، ورفض من استطلع رأيهم ذلك.

ولفتت إلى أنه بعد ضبط المتهم من قبل قوات الشرطة واستجوابه قرر في التحقيقات أن مقصده من تصوير المقطع المذكور إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين.

وأضاف المذكور في التحقيقات، أن العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي وطيدة، وذلك إثر تداول واقعة التعدي على مصري بدولة الكويت الشهر الماضي.

وشاهدت النيابة العامة – بحسب البيان على هاتف المتهم المضبوط مقطعَ الفيديو المتداول، وكذلك مقطعًا آخر للمتهم يتحدث فيه عن عدم رغبة الشعب المصري في الإساءة إلى الآخرين، وأن الشعبين الكويتي والمصري سيظلان شعبين شقيقين.

ونوه البيان، بأن تحريات قطاع الأمن الوطني حول الواقعة أكدت عدم انضمام المتهم لأي جماعة إرهابية، وأن قصده من ترويج المقطع المتداول توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي.

وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بإخلاء سبيل مرتكب الواقعة.