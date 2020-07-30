الجامعة الفرنسية في مصر تحذف "إعلان نابليون" بعد جدل واسع

حذفت الجامعة الفرنسية في مصر، إعلانا دعائيا عن الحملة الفرنسية، بعدما أثار جدلا وغضبا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور طه عبد الله، أن الإعلان الذي أنتجته الجامعة ”لم يقصد تماما الترويج للاحتلال“، مشددا على أن ”الاستعمار والاحتلال مرفوض من كافة المجتمعات والشعوب“.

وقال عبدالله في تصريحات تليفزيونية، إن ”الجامعة لا تسوق للاحتلال ولكن التاريخ هو التاريخ ولا يستطيع أحد التغيير فيه، ولكن الإعلان كان ساخرا“.

وهاجم مدونون صفحة الجامعة الفرنسية، عبر موقع ”فيسبوك“، بعد طرحها إعلاناً دعائياً للعام الدراسي 2020، يحمل عنوان ”نابليون 2020″، ويظهر فيه نابليون بونابرت يروي فيه ما قام به في مصر أثناء الحملة الفرنسية 1798- 1801، مما دفعها لحذف الإعلان.

وأوضح رئيس الجامعة أن ”الإعلان لم يقصد الحملة الفرنسية على مصر، ولكنه يسوق للجمال والفن والذوق“، وأضاف: ”نحن لا نريد تجميل الاحتلال والترويج له وهناك جانب آخر لم نتوقف عنده مثل العلاقات بين مصر وفرنسا التي استمرت إلى الآن منذ الاحتلال وبداية النهضة العلمية“.

وتابع أن ”المصريين تمكنوا من خلال حضارتهم الممتدة لآلاف السنين أن يمتصوا كافة الحملات التي احتلت مصر على خلاف بعض الدول التي ذابت في الحضارة الفرنسية“.

وشدد رئيس الجامعة الفرنسية على أنه ”لا يسعى أبدا لتبرير الاحتلال“، قائلا: ”مفيش احتلال في العالم إلا في فلسطين من قبل إسرائيل“.