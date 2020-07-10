في اليوم الثامن للمفاوضات.. استمرار الخلافات بين مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة

لم تنجح الاجتماعات التفاوضية حول سد النهضة الإثيوبي، في يومها الثامن، في التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية، الجمعة: ”تواصلت لليوم الثامن على التوالي المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين، حيث تم اليوم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث؛ وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين، وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي“.

وأوضح أن الجانب الإثيوبي طلب ”تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن تتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق“، مشيرا إلى أن مصر ترفض هذا الطلب ”شكلاً وموضوعاً“.

وقال البيان المصري: ”لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً إلى ما بعد توقيع الاتفاق“.

وأردف أن ”المناقشات في اللجنة القانونية استمرت دون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية“.

وفي نهاية اجتماع اللجنة الفنية تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحتها مصر، على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي سيُعقد يوم الأحد 12 يوليو، وفق البيان ذاته.