مصر تعلن حالة الطوارئ 3 أشهر

أعلنت مصر الاثنين حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من يوم الثلاثاء، وفق قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية.

وبموجب قانون الطوارئ "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

وبين القرار أن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، "يأتي نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

كما "يفوّض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه".