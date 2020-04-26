مصر تكذّب قناة الجزيرة بشأن واقعة "سيدة الشرقية" (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية المصرية، عن حقيقة فيديو بثته قناة الجزيرة القطرية، بشأن مزاعم اعتداء ضابط شرطة على سيدة في محافظة الشرقية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قوة أمنية ضبطت أحد الأشخاص والذي سبق اتهامه في قضية إتجار بالمواد المخدرة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة نارية ومواد، وذلك في مركز شرطة أبو حماد في محافظة الشرقية.

وأضافت أنه"حال اصطحاب المتهم لمركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية قامت شقيقته بالصياح في محاولة لمنع القوة من اصطحابه.

وشددت على أنه بمواجهة المتهم "اعترف بحيازته المادة المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة الإتجار".

وأكد الوزارة أن "ما تم بثه يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الموالية لها في ترويج الأكاذيب، وبث الشائعات، بهدف تأليب وإثارة الرأي العام".

وبثت قناة الجزيرة، السبت، مقطع فيديو ادعت فيه اعتداء الأجهزة الأمنية المصرية على سيدة بمنطقة سكنها في محافظة الشرقية.