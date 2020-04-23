مصر تمدد حظر التجوال لمدة أسبوعين وتخفض عدد الساعات

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الخميس، تمديد حظر التجوال لمدة أسبوعين إضافيين حتى 7 مايو الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما قررت الحكومة تقليص عدد ساعات الحظر، ليبدأ من الساعة التاسعة مساء بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحًا بدءًا من غد الجمعة، أول أيام شهر رمضان الكريم.

وبين مدبولي بأنه "سيتم عودة عدد من الخدمات بصورة جزئية، وهي الشهر العقاري والمحاكم وخدمات المرور حيث سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة، كما سيتم فتح عدد من المطاعم بسبب شهر رمضان للساعة الخامسة فقط".

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية يجب أن يتبعها الشعب المصري ككل في الفترة المقبلة، "لكي نستطيع مواجهة هذا الفيروس"، متوقعاً زيادة أعداد المصابين لتتجاوز الـ200 شخص يوميا.

وأشار مدبولي إلى أن هناك تنسيقًا بين الوزارات والجهات المسؤولة حيال إدارة فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم عودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر المقبل بشكل تدريجي، وسيتم وضع عقوبات صارمة لمن يخالف التعليمات.

ولفت إلى أن "عددا من الدول بدأت في تخفيف بعض القيود الاحترازية للسماح لعجلة الإنتاج والاقتصاد مرة أخرى، ونحن كحكومة مصرية من البداية كنا نسعى لعدم توقف عجلة الاقتصاد المصري، ونحن نواجه تحديات كبيرة بسبب تأثر بعض القطاعات كالسياحة".

وأوضح مدبولي قائلا: "الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر العامين الماضيين هو السبب في مساعدتنا على مواجهة تداعيات فيروس كورونا".