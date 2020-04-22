الرئيس المصري يعلق على مقترح "عزل سيناء وتعيين حاكم لها" (فيديو)‎

رد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على حالة الجدل التي أثارها أحد كتاب صحيفة المصري اليوم الخاصة، والذي يكتب تحت اسم مستعار "نيوتن"، بعدما طالب الأخير بعزل سيناء وتعيين حاكم لها.

وقال الرئيس المصري، اليوم الأربعاء، إن " كل الكلام اللي اتقال مقدر، لكن لا يمكن القول إن من يتحدث في هذه الموضوعات له أهداف خبيثة، لكن كنت أتمنى أن من يتحدث عن سيناء أن يكون على علم بما فعلناه فيها".

وتابع الرئيس المصري: "تكلفة المشروعات المتعلقة بسيناء تصل لـ600 مليار جنيه مصري، يخص الهيئة الهندسية للقوات نصف هذه التكلفة بواقع 300 مليار جنيه"، مشيرًا إلى أن "حجم الإنفاق في تنمية سيناء التي تبلغ مساحتها نسبة 6% من مساحة مصر هائل".

http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2967402366712028&id=119166731535620&scmts=scwspsdd&extid=rrXs9iSoI0RX1O

وتساءل السيسي: "هل في حد من المستثمرين ورجال الأعمال مستعد لتنفيذ طرق مثل الطرق الموجودة في شرم الشيخ أو طابا أو إنفاق مليارات؟"، مؤكدًا "مش بقولك تعالى أعمل مشروع بل تعالى شارك في إدارته والعوائد اللي جايه منه".

وكان كاتب باسم مستعار هو "نيوتن" نشر عمودًا في جريدة "المصري اليوم" المصرية "، احتوى على بعض الأفكار الخاصة بإدارة سيناء، بأن "يتم استحداث وظيفة وهي حاكم سيناء، مدة التعاقد 6 سنوات، وتتطلب الاستقلال التام عن بيروقراطية القوانين السائدة في الاستثمار وفي استخدام الأراضي".

وأثار المقترح حالة من الجدل في مصر، ما دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى اتخاذ عدد من القرارات التأديبية، وإحالة الواقعة للنائب العام، في ما يتعلق بالشق الجنائي.