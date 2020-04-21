مصر ترسل مساعدات طبية إلى أمريكا (فيديو)

أرسلت مصر اليوم الثلاثاء، شحنة مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمساهمة في مكافحة وباء كورونا.

وحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإن الشحنة المقدمة للولايات المتحدة، تأتي في إطار "التضامن مع الدول الصديقة".

مصر ترسل مساعدات طبية إلى أمريكا مصر ترسل مساعدات طبية إلى أمريكا Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Tuesday, April 21, 2020

وذكر البيان الرئاسي أن "القوات المسلحة قامت بإعداد طائرة عسكرية محملة (بكميات كبيرة) من المساعدات الطبية وبدل الوقاية، في إطار الروابط التاريخية بين مصر والولايات المتحدة".

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من تلقي مصر 4 أطنان من إمدادات الحماية الطبية من الصين؛ لمساعدتها على محاربة الفيروس التاجي.

وكان لياو ليتشيانج، السفير الصيني لدى القاهرة قد أعلن عن وصول دفعة أولى من المساعدات الطبية لمصر، وأن الدفعة الثانية مقرر لها اليوم الثلاثاء.

ورغم ذلك، كانت مصر قد قدمت مساعدات إلى الصين (10 أطنان معدات طبية) في نهاية يناير/كانون الثاني، خلال زيارة لوزيرة الصحة هالة زايد.

كما أرسلت مصر أيضا، في أوائل أبريل، طائرتين عسكريتين إلى إيطاليا حملتا معدات طبية وملابس واقية ومنظفات ومعقمات.

والأسبوع الماضي، وصلت شحنة مساعدات طبية من مصر إلى بريطانيا.

ويتساءل منتقدون مصريون لهذه المساعدات، إن كانت بلادهم لديها الموارد الكافية لتوزيع الإمدادات خلال الوباء، كما ينشر البعض صورا ووقائع لمستشفيات حكومية وينتقدون الخدمات الطبية المقدمة.

لكن الحكومة تقول إنها لا تزال في مرحلة السيطرة على الوباء، وتبرر تقديم المساعدات بأنها "بوادر ودية بين مصر وهذه الدول في ضوء تحالفاتها التاريخية".

وأعلنت مصر، في آخر إحصائية، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 3333 حالة، من بينهم 250 حالة وفاة.