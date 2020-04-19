الخارجية المصرية تعلق على فيديو مواطنيها داخل مراكز الإيواء بالكويت

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

عقبت وزارة الخارجية المصرية على فيديو يظهر مصريين داخل مراكز الإيواء بدولة الكويت بعد دخولهم في إضراب عن الطعام لرغبتهم في العودة لأرض الوطن. وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن هناك إدراكًا لكل من تقطعت بهم السبل في الخارج، وهناك تواصل مع السلطات الكويتية لإعادتهم. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن من أكثر الدول التي تم تسيير رحلات لها هي الكويت، موضحا أنه تم تسيير 6 رحلات لإعادة المصريين منها. وأكد أن مراكز الإيواء تضم الكثير من مخالفي الإقامات خلال سنوات عديدة، وسيتم إعادتهم