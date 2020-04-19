الخارجية المصرية تعلق على فيديو مواطنيها داخل مراكز الإيواء بالكويت

عقبت وزارة الخارجية المصرية على فيديو يظهر مصريين داخل مراكز الإيواء بدولة الكويت بعد دخولهم في إضراب عن الطعام لرغبتهم في العودة لأرض الوطن.
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن هناك إدراكًا لكل من تقطعت بهم السبل في الخارج، وهناك تواصل مع السلطات الكويتية لإعادتهم.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن من أكثر الدول التي تم تسيير رحلات لها هي الكويت، موضحا أنه تم تسيير 6 رحلات لإعادة المصريين منها.
وأكد أن مراكز الإيواء تضم الكثير من مخالفي الإقامات خلال سنوات عديدة، وسيتم إعادتهم تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة، معقبًا بأن الألولوية ستكون للأطفال والنساء البالغ عددهم 270 فردًا.
وأشار إلى أن الجانب الكويتي وفر الخدمات والإعاشة للمواطنين الذين توافدوا على مراكز الإيواء.
ونشر المصريون في مراكز الإيواء بالكويت مقاطع فيديو تم بثها عبر صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات تجمع المصريين بالكويت اشتكوا خلالها من سوء الأوضاع المعيشية والتي دفعتهم للدخول في إضراب عن الطعام.
وبرر المصريون خلال الفيديو سبب دخولهم في إضراب عن الطعام، بأنهم لا يجدون وسائل المعيشة داخل المدارس التي خصصتها دولة الكويت كمراكز إيواء لهم.
وسيرت مصر رحلات استثنائية للكويت لإجلاء العالقين من مواطنيها بعد قرارات حظر الطيران ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
من داخل مراكز الايواء للمصريين"ردا علي الانتقادات بسبب قيامهم
بحملة اضراب عن الطعام"انتو مش عايشين زينا"🇪🇬
Posted by الصفحه الرسميه للمصريين في الكويت on Sunday, April 19, 2020