مصر تلغي امتحانات طلاب النقل بالجامعات.. وتؤجل اختبارات السنوات النهائية

قرر المجلس الأعلى للجامعات في مصر إلغاء امتحانات النصف الثاني (شفوي - تحريري) للعام الدراسي الحالي، لجميع طلاب النقل بمختلف الكليات على مستوى الجمهورية.

وقال المجلس، في بيان اليوم السبت، إنه سيتم استبعاد الدرجات التي كانت مقررة للامتحانات التحريرية والشفوية من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، على أن تُستبدل الامتحانات بإحدى البديلين وهما؛ (بحث - امتحان إلكتروني بحسب الإمكانيات التكنولوجية المتاحة لدى الكليات)".

ولفت إلى أنه في أي من البديلين (بحث - امتحان إلكتروني)، لن تُرصد درجات للطلاب وإنما يعد الطالب ناجحًا أو راسبًا فقط.

ونوه بأنه سيتم استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30 أبريل/ نيسان 2020، لكل الفرق الدراسية، وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات او النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.

وأوضح أنه "بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، سيتم تأجيل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك".

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات تواجه طلاب السنوات النهائية نتيجة تأخر موعد تخرجهم.

وذكر أنه "بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات، وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية".