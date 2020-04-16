مصر تحدد ضوابط عودة مواطنيها العالقين بالخارج

حددت مصر ضوابط إعادة مواطنيها العالقين في الخارج، وتكلفة الحجر الصحي الإلزامي، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر بوزارة الخارجية المصرية لـ"إرم نيوز"، إن الضوابط تشمل إعادة المتواجدين بصفة مؤقتة، والدارسين ممن لا يتوافر لهم محل إقامة دائم، وغير المقيمين.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أسبوعين، تحمل الدولة نفقات الحجر الصحي للعائدين من الخارج.

لكن المصدر، قال إن الشخص العائد يتحمل تكلفة الحجر الصحي الإلزامي، والبالغة 10500 جنيه مصري (حوالي 666 دولارا) للإقامة في غرفة مزدوجة، و 21000 جنيه مصري (حوالي 1.333 دولار) غرفة فردية، لافتا إلى أنه سيتم تحميل التكلفة على القيمة الإجمالية لتذكرة الطيران.

ويشترط موافقة الشخص الراغب في العودة على الضوابط التي تم الإعلان عنها بشأن الحجر الصحي، حسب المكان الذي تحدده وزارة الصحة المصرية، حتى يتم استكمال بقية الإجراءات وفق الخطة الموضوعة وجدول زمني سيتم الإعلان عنه لبدء إعادة العالقين.

وفي هذا الإطار، أكدت المتحدثة باسم وزارة الهجرة مها سالم، أن إجراءات إعادة المصريين العالقين في الخارج، معممة على جميع السفارات المصرية.

ولفتت سالم، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن السفارات بدأت إخطار العالقين المسلجين لديها بالإجراءات، وأنه سيتم إعلان جدول تسيير الرحلات بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات.

ويجري العزل الصحي للعائدين من الخارج لمدة أسبوعين، وإجراء الفحوصات والرعاية اللازمة، حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وكان وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه صندوق تحيا مصر بتحمل تكلفة إقامة المصريين الذين عادوا بالفعل من الخارج في الحجر الصحي بالفنادق.