أول تعليق للرئيس المصري على حادث الأميرية الإرهابي‎

علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على حادث الأميرية شرقي القاهرة الذي وقع مساء أمس الثلاثاء وأسفر عن القضاء على خلية إرهابية تعتنق الفكر التكفيري، وأدت المواجهات إلى مقتل ضابط مصري.

وقال السيسي عبر حسابه بموقع "تويتر": "‏تابعت بكل فخر واعتزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات".

تابعت بكل فخر و إعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب و قدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن و سلامة الوطن و المواطنين، رغم كل التحديات .

١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 15, 2020

وأضاف السيسي بقوله:"أقدم التعازي لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل / محمد الحوفي، كما أتمنى الشفاء لمصابي الشرطة البواسل".

وأتقدم بخالص التعازى لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل / محمد الحوفي، كما أتمني الشفاء لمصابى الشرطة البواسل .

حفظ الله مصر و المصريين . ٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 15, 2020

كانت قوات الأمن المصرية قد داهمت موقعا لعناصر إرهابية، في منطقة الأميرية، شرقي القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل أفراد الخلية الإرهابية التي كانت تخطط لاستهداف دور العبادة المسيحية.

وقال مصدر مصري أمني إن تبادل إطلاق النيران بين قوات مكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية استغرق أكثر من 4 ساعات متواصلة، وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن فرضت طوقا أمنيا حول عقار مكون من 10 طوابق، حيث كان الإرهابيون يتحصنون.