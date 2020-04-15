رغم مخاطر كورونا.. مصريون يشيعون جثمان ضابط شرطة ضحية "عملية الأميرية" (فيديو)

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شيع المئات من الأهالي، والقيادات الأمنية في مصر، جثمان المقدم محمد الحوفى الذي سقط قتيلًا أثناء مداهمة وكر العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالعاصمة القاهرة مساء أمس، وذلك رغم قرارات منع التجمع بسبب تفشي فيروس كورونا. وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة دمنهور بالبحيرة وردد المشيعون "إنا لله وإنا إليه راجعون" وسط إجراءات أمنية مشددة. كما توافد عدد كبير من الأهالي وأقارب الشهيد على منزله لتقديم واجب العزاء، داعين الله عز وجل أن يتغمد شهيد الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وسقط المقدم محمد فوزي الحوفى فتيلًا أثناء مداهمة وكر العناصر الإرهابية.