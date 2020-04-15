رغم مخاطر كورونا.. مصريون يشيعون جثمان ضابط شرطة ضحية "عملية الأميرية" (فيديو)

شيع مئات المصريين وقيادات أمنية، اليوم الأربعاء، جثمان الضابط محمد الحوفى الذي قتل أثناء مداهمة وكر العناصر الإرهابية في منطقة الأميرية بالعاصمة القاهرة مساء أمس.
ورغم الإجراءات الاحترازية بمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا، أظهرت مشاهد من الجنازة التي نقلتها وسائل إعلام محلية، تجمعا لأهالي وجيران الضابط الراحل في مسقط رأسه بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة.
وسقط المقدم محمد فوزي الحوفى أثناء مداهمة وكر لخلية إرهابية بمنطقة الأميرية شهدت تبادل إطلاق نار استمر لساعات، وأسفر عن مقتل ضابطن و7 عناصر إرهابية.