"الأوقاف المصرية": إنهاء خدمات مخالفي قرار تعليق صلاة الجمعة من موظفي الوزارة

وجهت وزارة الأوقاف المصرية جميع العاملين فيها، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإحكام إغلاق المساجد تماما، حرصا على تحقيق مقاصد الشريعة بالحفاظ على النفس البشرية من التعرض لمخاطر الهلاك المترتب على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها إن "إقامة صلاة الجمعة من الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو الجهة التي تنوب عنه وهي وزارة الأوقاف بحكم مسؤوليتها عن المساجد"، مشددة على أن "الجمعة لا تنعقد بالمنازل ولا الشوارع ولا بالطرقات، إنما تنعقد في المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص بأمور المساجد نيابة عن ولي الأمر، وأن إقامة الجمعة بالمخالفة لذلك إثم ومعصية وافتئات على الدين والدولة".

وأضافت أن "تعليق الجمع والجماعات وإحكام غلق المساجد مستمر لحين زوال علة الغلق وعدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة نهائيا ورفع البلاء تماما عن البلاد والعباد بإذن الله تعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبا".

وحذرت من "صفحات جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل ليل نهار على بث الشائعات والأكاذيب في كل ما من شأنه أن ينال من هذا الوطن ويفت في عضد أبنائه ويغذي مشاعر الكراهية تجاه الدولة ويعد تحريضا واضحا ومباشرا عليها"، منوهة إلى أن "صفحاتهم المشبوهة وكتائبهم المأجورة الخائنة لدينها ووطنها تتناول الأكاذيب وتعمل على ترويج الشائعات قصد إثارة بعض العامة وتأليبهم أو قصد إرباك المشهد وإثارة البلبلة وتشتيت جهود المؤسسات الوطنية لمحاولة شغلها عن مهامها الأساسية".

وأوضحت "أهمية التعامل بحزم وحسم مع كل الخونة والعملاء والإرهابيين ومن يبثون فتاوى تعد تحريضا صريحا ضد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ومن تداول أو نشر أو تشيير ما تروجه هذه الجماعات الإرهابية الضالة"، مؤكدة "إنهاء خدمة من يثبت تبنيه لهذه الأفكار أو يسهم بأي حال في نشرها أو مشاركتها من أي من العاملين بالوزارة".

وشددت الوزارة على أنها "ماضية بحسم وبلا تردد في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن تعليق الجمع أو الجماعات وغلق المساجد في الظروف الراهنة أو يقصر في واجبه الوظيفي المكلف به في ذلك"، مشيرة إلى أنه "لا صحة على الإطلاق لما تتناوله بعض الصفحات المشبوهة بشأن اتخاذ أي قرار بإعادة فتح المساجد في الظرف الراهن، إذ إن ذلك مرتبط كما أكدنا بزوال علة الغلق زوالا تاما، فالأمر مبني على العلة وجودا وعَدَما".