حقيقة وفاة سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الأسبق

حقيقة وفاة سوزان مبارك زوجة الرئيس...

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المصدر: حسن خليل –إرم نيوز

نفى علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ما تردد بشأن وفاة والدته سوزان مبارك.

ورد علاء على أحد المتابعين عبر صفحته على "تويتر"، بأن "الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها على مواقع التواصل بشأن صحة والدته ليس لها أي أساس من الصحة".

والأمر نفسه أكده المحامي فريد الديب، القريب من أسرة حسني مبارك.

وقال الديب، خلال تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن ما تردد عن وفاة السيدة سوزان مبارك "عارٍ تمامًا من الصحة وخبر كاذب".

ورفض الديب، التطرق للحالة الصحية لسوزان مبارك، أو نقلها للمستشفى خلال الأيام الماضية.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، نبأ وفاة سوزان مبارك، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وتوفي الرئيس الأسبق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، وتم تشييع جثمانه في جنازة عسكرية حضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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