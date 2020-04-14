تبادل إطلاق نار بين الأمن المصري و"خلية إرهابية" وسط القاهرة

قال التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع مجموعة "إرهابية" بالقرب من وسط القاهرة.

وأضاف أن قوات الأمن دعت السكان عبر مكبرات الصوت إلى البقاء داخل البيوت.

لاحقا، نقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الداخلية، أنها "قضت على جميع المسلحين الذين تحصنوا بمنطقة سكنية بحي الأميرية شرق القاهرة، بعد تبادل لإطلاق النار استمر حوالي 4 ساعات".

استمرت 4 ساعات.. مشاهد من عملية تبادل لإطلاق النيران بين الأمن المصري وعناصر مسلحة حاولت مهاجمة قوات فرض #حظر_التجول بمنطقة #الأميرية شرق #القاهرة#إرم_نيوز #مصر pic.twitter.com/xDCU9nTt4y — إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) April 14, 2020

وتفيد المعلومات الأولية بأن العناصر الإرهابية كانت تخطط لاستهداف قوات فرض خظر التجول بالقاهرة.

وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز" إن المجموعة مكونة من 5 عناصر، بادروا بإطلاق النار تجاه القوات، فور وصلها مكان اختبائهم.

وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل الضابط بالأمن الوطني (برتبة رائد) محمد الحوفي، وإصابة المقدم معتصم الشموني.

من جانبه، أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بـ"إجراء تحقيق عاجل في الحادث".

وقال، في بيان، إن "فريقا من نيابة أمن الدولة العليا انتقل لمعاينة مسرح الحادثن الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر، وفردي شرطة".