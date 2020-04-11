مصر.. الكشف عن عدد الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا

أعلنت النقابة العامة للأطباء في مصر، أن عدد الوفيات من أعضائها بلغ 3، إضافة إلى إصابة 43 بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، حتى الآن.

وقالت النقابة في بيان رسمي، اليوم السبت: ”طبقا للبيانات الواردة من النقابات الفرعية، فإن ما تم حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بفيروس كورونا بلغ 43، ووفاة ثلاثة (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل)“، لافتة إلى أن الحصر ما زال مستمرا ومرشحا للزيادة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المصرية، بـ“الإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، مع موافاتها ببيانات المصابين أولا بأول؛ حتى يمكنها القيام بواجبها حيال أسرهم“.

وناشدت ”جموع الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة، وعدم بدء العمل بدونها؛ حماية لأنفسهم وللمجتمع“، بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية.

وجددت طلبها لمجلس الوزراء المصري، بـ“سرعة إضافة أعضاء الفريق الطبي المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بتكريم الشهداء والمصابين“.