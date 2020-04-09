مصر تتسلم ثالث غواصة حديثة من ألمانيا

تسلمت القوات البحرية المصرية، اليوم الخميس، غواصة ألمانية جديدة من طراز ”209/1400“ رقم ”s43“ .
وأعلن المتحدث العكسري العقيد تامر الرفاعي، أن القوات البحرية تسلمت صباح اليوم بميناء كيل في ألمانيا ثالث غواصة حديثة من طراز ”209/1400“ رقم ”s43“ .
وأضاف الرفاعي، عبر صفحته على ”فيسبوك“ أن هذه ”هي الغواصة الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها مصر عام 2014“.
وقال إن الغواصة ”تعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى، وفقا لبرنامج متزامن في مصر وألمانيا“.