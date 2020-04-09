مصر تتسلم ثالث غواصة حديثة من ألمانيا

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تسلمت القوات البحرية المصرية، اليوم الخميس، غواصة ألمانية جديدة من طراز ”209/1400“ رقم ”s43“ . وأعلن المتحدث العكسري العقيد تامر الرفاعي، أن القوات البحرية تسلمت صباح اليوم بميناء كيل في ألمانيا ثالث غواصة حديثة من طراز ”209/1400“ رقم ”s43“ . وأضاف الرفاعي، عبر صفحته على ”فيسبوك“ أن هذه ”هي الغواصة الثالثة من أصل أربع غواصات…