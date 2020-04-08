 مصر تمدد حظر التجول والرحلات الجوية أسبوعين آخرين – إرم نيوز‬‎

مصر تمدد حظر التجول والرحلات الجوية أسبوعين آخرين

مصر تمدد حظر التجول والرحلات الجوية أسبوعين آخرين

المصدر: عبدالله المصري - إرم نيوز

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجول لمدة أسبوعين إضافيين حتى 23 نيسان/ أبريل الجاري.

كما قررت الحكومة تقليص عدد ساعات الحظر، ليبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات السابقة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، أن الحكومة مددت تعليق الرحلات الجوية أسبوعين آخرين.

كما تقرر اقتطاع 20% من رواتب أعضاء الحكومة لمدة ثلاثة شهور لدعم العمالة غير المنتظمة.

وشدد على أن الدولة تتحمل تداعيات أزمة كورونا، بفضل خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى تطبيقه، خلال السنوات الماضية.

وقال إن الحكومة ستحول الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي لا تظهر عليها أي أعراض، إلى نُزل الشباب، والمدن الجامعية.

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