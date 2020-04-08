مصر تبني 6 محطات مياه شرب بجنوب السودان و5 سدود في أوغندا

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، بدء إنشاء 6 محطات مياه شرب جوفية في جنوب السودان، وكذلك بناء 5 سدود في أوغندا.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبدالعاطي، إنه تم بدء عملية إنشاء 6 محطات مياه شرب جوفية بجمهورية جنوب السودان، والتي تم التعاقد عليها مع إحدى الشركات المتخصصة في العام 2019.

وأضاف عبدالعاطي في بيان رسمي اليوم الأربعاء أن المحطات الـ 6 التي يجري تنفيذها بمنحة مصرية، ضمن حزمة من مشروعات التنمية في مجال الموارد المائية، مؤكدا أنه تم تحقيق عدة نجاحات في ملف مشروعات التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية وحوض النيل خاصة.

وأشار إلى أنه تلقى تقريرا مفصلا بشأن إنجازات قطاع مياه النيل على المستوى القومي والخارجي خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك في ضوء حرص مصر دائما على الاهتمام بالقارة السمراء، انطلاقا من دورها الريادي بالمنطقة.

ولفت إلى أنه جار إعداد الدراسات اللازمة والبدء في حفر البئر الأولى في المستشفى القبطي بجوبا، ومن المتوقع الانتهاء من البئر الأولى في نهاية نيسان/ أبريل الحالي، وكذلك من خلال مشروعات التعاون مع أوغندا، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء 5 سدود حصاد مياه الأمطار في أوغندا؛ للاستفادة منها في الشرب والاستخدامات المنزلية وللثروة الحيوانية والذى يتكون من محطات لخزانات أرضية لتجميع مياه الأمطار.