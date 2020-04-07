مصر تسجل أعلى معدل وفيات يومي جراء فيروس كورونا

سجلت مصر أعلى معدل وفيات يومية جراء فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة، حيث سجلت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، 9 وفيات جديدة، ليصل العدد الكلي إلى 94 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة 128 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ”الفتاك“، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى مخالطين لحالات مصابة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، إن ”إجمالي الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 1450 حالة، فيما وصلت حالات الشفاء 276 حالة، بعد شفاء 17 وخروجها جميعا من مستشفى العزل“.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن ”عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة“.