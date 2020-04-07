مصر تصنف جامعتي ”الملك سلمان“ و“الجلالة“ من المشروعات القومية

قررت الحكومة المصرية تصنيف جامعتي ”الملك سلمان الدولية“ وجامعة ”الجلالة“ من المشروعات القومية، حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ونص في مادته الأولى على اعتبار مشروعي جامعة الملك سلمان الدولية بمقراتها الثلاثة بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وجامعة الجلالة بمحافظة السويس، المسند تنفيذها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء.

في حين نصت المادة الثانية من القرار على نشره بالجريدة الرسمية، والعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكان رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا أكد خلاله عدة توجيهات خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

وتعد جامعة الملك سلمان أول جامعة متكاملة تقام بمحافظة جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هي: الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، يمكنها استيعاب نحو 20 ألفا و500 طالب.

أما جامعة الجلالة فأنشئت على مساحة 173.5 فدان كجامعة ذكية تضاهي أفضل المستويات العالمية، وتحظى بشراكات مع جامعات دولية، وتضم 15 كلية.