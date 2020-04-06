مصر تعلن تعليق الدراسة حتى نهاية العام بسبب كورونا

قال وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، إنه تم تعليق الدراسة في مصر بشكل كامل هذا العام وأنه لا نية لعودة المدارس حتى نهاية العام الدراسي الجاري في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“ في أنحاء البلاد.

وأضاف الوزير المصري، في تصريحات متلفزة قائلًا: ”السنة خلصت“، مبينًا أنه يتم توفير المادة التعليمية لجميع الطلاب من خلال المنصات التعليمية التي سبق الإعلان عنها.

وشدد طارق شوقي على أن امتحانات الشهادات ستجري في المدارس بإجراءات احترازية، منوهًا أن هناك تعاونًا كبيرًا من جميع أجهزة الدولة لتوفير ما يلزم من إجراءات وقائية من الفيروس المستجد.

وكانت مصر قد أعلنت منتصف مارس الماضي تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.