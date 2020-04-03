مصر.. إغلاق المعهد القومي للأورام عقب إصابة 15 من الطاقم الطبي بكورونا

أعلنت إدارة المعهد القومي الأورام في مصر، إغلاقه لمدة ثلاثة أيام لإجراء عمليات التعقيم عقب ظهور إصابة بين أفراد الطاقم الطبي بفيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور حاتم أبو القاسم مدير معهد الأورام، أن سبب الإصابة انتقال المرض من أحد أطقم التمريض لزملائه، الأمر الذي أسفر عن إصابة 12 ممرضا و3 أطباء.

وأوضح مدير معهد الأورام، في تصريحات صحفية له أنه تم نقل جميع المصابين لمستشفيات العزل في القاهرة، وتم إجراء مسحة لجميع العاملين في المعهد للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

وأعلن الإعلامي المصري عمرو أديب ببرنامج الحكاية على قناة MBC, تأكيده إصابة 3 أطباء و 12 ممرضا بمعهد الأورام، معقبًا أن نقابة الأطباء أعلنت عن الإصابات.

كل الدعم والتقدير للفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة .حيث تم تحويل عدد من الأطباء والتمريض لمستشفى العزل… تم النشر بواسطة ‏نقابة أطباء مصر – الصفحة الرسمية‏ في الجمعة، ٣ أبريل ٢٠٢٠

بينما أعلنت النقابة العامة للأطباء، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، عن تحويل 10 من أطباء وتمريض الفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحة أن عدد هذه الإصابات ضمن المعلن عنهم في بيانات وزارة الصحة.

ووفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة المصرية فقد سجلت 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، فضلا عن وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في مصر إلى 985 إصابة، و66 حالة وفاة.