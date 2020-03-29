مصر تدعو لصياغة خطة دولية لمواجهة أزمة ”كورونا“

طالبت مصر الأمم المتحدة بوضع خطة دولية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، على كافة الأصعدة سواء صحية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وأجرى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمد إدريس، مشاورات مع قيادات الأمم المتحدة وسفراء عدد من الدول الفاعلة؛ لحشد الجهود لصياغة خطة استجابة دولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقال إدريس، في بيان رسمي اليوم الأحد، إن ”وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة وجه مذكرة إلى رئيس مجموعة الـ77 والصين، وجميع وفود الدول الأعضاء في المنظمة، تتضمن عددا من العناصر والمبادئ الأساسية التي من الممكن أن تسهم في بلورة رؤية دولية وخطة استجابة شاملة للأمم المتحدة إزاء التحديات الدولية الراهنة على المدى القريب والبعيد“.

وشدد على أن أي خطة استجابة للأمم المتحدة، من المهم بصفة مبدئية أن تتضمن القيام بثلاث خطوات عاجلة أساسية تشمل ”التعاون لتطوير لقاحات وعلاجات لجائحة الكورونا وإتاحتها لكافة الدول الأعضاء دون احتكار أو تمييز، وحصر قائمة دولية تتضمن الاحتياجات العاجلة لمختلف الدول من الأجهزة والمواد الطبية والوقائية اللازمة لمواجهة المرض والشركات الموزعة لها على مستوى العالم وتيسير حصول الدول عليها، بالإضافة إلى قيام الأمم المتحدة بالتنسيق مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوضع خطة دعم اقتصادي للدول الأكثر عرضة للآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن المرض“.

وأشار إلى أن مصر تسعى بالتنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة والدول الأخرى لبلورة وصياغة الخطة المقترحة ووضعها موضع التنفيذ السريع.