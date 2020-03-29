مستغلا فيروس كورونا.. علاء مبارك يهاجم ”الغارديان“ البريطانية

وصف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، صحيفة ”الغارديان“ البريطانية بالفيروس الذي لا يقل في الخطورة عن ”كورونا“ المستجد، من حيث نشر الشائعات والأكاذيب.

واستشهد علاء مبارك بتقرير قديم كانت قد نشرته الصحيفة البريطانية في فبراير من سنة 2011، عن ثروة عائلة مبارك التي قدرتها بـ 70 مليار دولار، أغلبها في بنوك بريطانية وسويسرية.

وربط نجل الرئيس الراحل ”مبارك“ بين الشائعات التي نشرتها صحيفة ”الغارديان“ عن إصابة نحو 29 ألف مصري بفيروس ”كورونا“، وهو ما كذبته السلطات المصرية، واتخذت قرارًا بتعليق رخصة الجريدة في القاهرة.

ونشر علاء، تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“، قائلا: ”فيروس لا يقل خطورة عن فيروس كورونا في سرعة الانتشار وربما يكون أخطر هو فيروس الغارديان.. من شائعة الـ 70 مليار ا وكثيرمن الأكاذيب خرجت علينا الجريدة منذ أيام بوجهها القبيح تنشر بيانات وأرقاما غير صحيحة ومضللة عن حجم انتشار كورونا بمصر .. وتعمد الإساءة لمصر كما حدث مرارا من قبل“ .

وانهالت التعليقات من متابعي علاء مبارك، تدعو بالرحمة والمغفرة للرئيس الراحل حسني مبارك، وتطلب الاطمئنان على باقي الأسرة، فيما تفاعل أغلب رواد التواصل الاجتماعي مع المنشور بالتأييد.

وقال أحد المتابعين: ”حقد الدول دي على مصر هيفضل زي ما هو على مر العصور وربنا قادر يهلك الظالمين بالظالمين“، و“ملهمش مصداقية عند الناس لأنهم مأجورين“، وسخر أحدهم منه قائلاً: ”طاب هما كام مليار بصراحة؟“.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، قد أعلنت في وقت سابق سحب اعتماد مراسلة صحيفة ”الغارديان“ في مصر، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار تقوم بها الجهات المختصة، مطالبة الصحيفة بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية، بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه طبقا لما تقضي به الأعراف الصحفية، وفى حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة ،بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة بمصر.